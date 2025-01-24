Дугин допустил возможность разблокировки в России соцсети X

Россия могла бы рассмотреть возможность разблокировки соцсети X с учетом произошедших в ней изменений, сохраняя право на повторную блокировку при необходимости, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Маск превратил её в платформу, которая действительно поддерживает свободу слова и, в целом, продвигает консервативные ценности. Мы закрыли её при предыдущем владельце-ультраглобалисте, и в таком состоянии она у нас и осталась. На мой взгляд, нам нужно действовать более гибко. Если мы видим, что в социальной сети что-то меняется, можно попробовать её открыть. А если впоследствии это нас не устроит, всегда можно снова закрыть. Мне кажется, нам стоит добавить немного больше динамизма», — отметил Дугин.