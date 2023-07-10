Дубравы Рязанской области под опасностью

В Клепиковском районе дуб начисто объели гусеницы непарного шелкопряда, а в пойме реки Пры дубравы атаковала другая напасть, от которой зеленые листья приобрели болезненный сизый оттенок, вследствие чего у местных жителей возникли подозрения о выпадение вредных веществ в атмосферу.

В институте естественных наук РГУ имени С.А. Есенина установили истинную причину – на фотографии пораженного листа, сделанной под микроскопом, отчетливо видны характерные переплетения тонких нитей.

«Дуб атаковал вредоносный грибок – «мучнистая роса», который появляется на листьях и постепенно их пожирает», – ГОВОРИТ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЙ ВОДОРЕЗОВ.

«Мучнистая роса» — это одно из самых распространенных грибковых заболеваний, при котором растение, прежде всего, теряет свой декоративный вид. При этом сильно пораженные части растения прекращают рост, и отмирают.

Заражение «мучнистой росой» начинается в начале лета, когда споры освобождаются из плодового тела перезимовавшего гриба. Развитие «мучнистой росы» происходит в жаркое сухое время с резкими колебаниями температуры и влажности.

Сильное поражение листьев кроны дуба резко уменьшает фотосинтез, что, в свою очередь, ведёт к уменьшению выработки и накоплению деревом питательных веществ. Зарождение «мучнистой росой» приводит к общему ослаблению дерева, снижению сопротивляемости растения от насекомых-вредителей, резкому снижению зимостойкости у побегов и почек, вследствие чего растение вымерзает.