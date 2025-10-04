Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО, поделился мнением о конфликте и геополитическом противостоянии в своем Telegram-канале.

По мнению Дубинского, ключевое преимущество России над Европой заключается в готовности россиян отстаивать свои интересы с оружием в руках.

«Ключевое преимущество России над Европой в том, что в отличие от европейцев, россияне готовы стрелять для защиты своих интересов, так как они их видят», — написал депутат.

Он заявил, что сегодня Европа «заставляет стрелять» Украину от своего имени. Дубинский считает, что когда эта готовность украинской стороны по каким-либо причинам закончится, раскроется уязвимость европейских стран:

«…когда эта готовность закончится, по тем или иным причинам, все увидят, что у европейского ежика — голая ..па», — заключил Дубинский.