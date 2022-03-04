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Пятница, 4 марта, 2022

ДТП с переворотом на Московском шоссе обошлось без пострадавших

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ДТП с переворотом на Московском шоссе обошлось без пострадавших

7info

Пострадавших в результате ДТП на Московском шоссе Рязани не зафиксировано, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Ранее ВКонтакте появился видеоролик с перевернувшимся легковым автомобилем. Подробности произошедшего неизвестны. 

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