ДТП на трассе М-5, в котором перевернулся автомобиль, попало на видео

В Рязанской области 17 мая на трассе М-5 «Урал» легковой автомобиль съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся. Происшествие попало на видео, его опубликовали в телеграм-канале «Рязань».

ДТП произошло примерно в 17:23 рядом с поселком Листвянка Рязанского района. Машина съехала с дороги и перевернулась несколько раз. Отмечается, что автомобиль ехал без регистрационного номера.

Проезжавшие мимо водители остановились, чтобы помочь пострадавшим. О состоянии водителя не сообщается. Официальная информация не поступала.