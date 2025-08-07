ДТП на Михайловском шоссе Рязани устроил 79-летний водитель, пострадал 6-летний ребёнок

В среду, 6 августа, в 17:10 в районе дома №144 по Михайловскому шоссе в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Подробности аварии сообщили в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области.

По предварительной информации, 79-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем ВАЗ-2121 «Нива», не выбрал безопасные скорость и дистанцию, в результате чего совершил наезд на автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого находился 45-летний рязанец.

От удара этот автомобиль столкнулся с другим Hyundai Solaris, которым управляла 41-летняя жительница Рязани.

В результате аварии пострадал 6-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2121. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

По факту ДТП проводится проверка.