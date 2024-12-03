Вторник, 3 декабря, 2024
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ДТП на Горбатом мосту в Рязани попало на видео

Дата публикации

Алексей Самохин
ГАИ

В Рязани сняли на видео ДТП на Горбатом мосту. Запись опубликовал портал Ya62.ru.

На записи видно, как легковой автомобиль сносит установленные на дороге пластиковые ограждения, водитель продолжает движение.

Официальная информация не поступала.

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