ДТП на Горбатом мосту в Рязани попало на видео

В Рязани сняли на видео ДТП на Горбатом мосту. Запись опубликовал портал Ya62.ru.
На записи видно, как легковой автомобиль сносит установленные на дороге пластиковые ограждения, водитель продолжает движение.
Официальная информация не поступала.
Дата публикации
В Рязани сняли на видео ДТП на Горбатом мосту. Запись опубликовал портал Ya62.ru.
На записи видно, как легковой автомобиль сносит установленные на дороге пластиковые ограждения, водитель продолжает движение.
Официальная информация не поступала.