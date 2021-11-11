Друзья изнасиловали с особой жестокостью и зарезали туристку из Перми

Следователи предъявили новые обвинения 44-летнему рецидивисту Алексею Еремееву, который обвиняется в убийстве туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, пишет E1.RU.

По предварительной версии, в мае мужчина вместе с 26-летней подельницей зарезали ножом 35-летнюю девушку и спрятали ее тело в лесу. Также приятели украли у жертвы телефон и банковскую карту, которую использовали для покупки коньяка и закуски в местном магазине.

Выяснилось, что перед убийством злоумышленник изнасиловал туристку с особой жестокостью. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

Известно, что погибшая уже ходила в одиночные походы. Ее родные забили тревогу после того, как девушка не вернулась домой 30 мая.