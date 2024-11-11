Понедельник, 11 ноября, 2024
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Дружинники рязанской «Русской общины» задержали мужчину с пистолетом

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Фото: vk.com/ro_rzn

Дружинники рязанской «Русской общины» 8 и 9 ноября вместе с сотрудниками полиции вышли на ночные дежурства в город. О том, как они прошли, рассказали на страницах общины во «ВКонтакте».

На улице Соборной дружинники задержали правонарушителей, у одного из которых изъяли пистолет, после чего троих мужчин доставили в РОВД. Позже пресс-служба регионального УМВД прокомментировала, что пистолет оказался игрушечным. Все трое мужчин были пьяны.

Также в эти дни дружинники пресекли распитие спиртных напитков в общественных местах (отмечается, что обошлось без задержаний), убедили нескольких ветеранов СВО, что отдыхать нужно культурно, «дабы не нарушать действующее законодательство, которое для всех работает одинаково». Кроме этого, дружинники задержали рядом с ТЦ «Малина» автомобиль с тонированными стёклами и незаконно установленными спецсигналами. На место приехал наряд ДПС, который оформил правонарушителя. Удалось пресечь конфликт между молодыми людьми, у одного из которых сотрудник полиции изъял предмет, похожий на металлическую дубинку, который, как отмечается, можно расценить как холодное оружие.

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