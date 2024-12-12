Дружинники из «Русской общины» в Рязани рассказали, как читают молитвы перед рейдами и какие правонарушения пресекают

12 декабря в официальной группе Русская Община | Рязань опубликовали двадцатипятиминутный фильм. В нём участники движения рассказали о своей деятельности.

В Рязани ряд соратников «Русской общины» получили значки дружинников и объединились в «Русскую дружину». Они выходят в вечерние рейды с 22 до 2 часов на самые оживлённые улицы города, например, на улицу Почтовую. Цель – личным примером показать, что русский мужчина «по пятницам и субботам может не вести аморальный образ жизни, а помогать своему городу». Сейчас в дружине 65 человек, из них 17 официально зарегистрированы, ещё 14 ожидают оформления.

Попасть в дружину «Русской общины» могут не все. Человек не должен состоять на учёте в наркодиспансере и психдиспансере, нет непогашенных судимостей, судимостей за экстремизм. Был также случай, когда в официальном оформлении отказывали людям, имеющим многочисленные штрафы за превышение скорости.

Участники рассказывают, что стараются перед началом дежурства читать молитвы, получают благословение священника. До всех представителей «Общины» стараются донести, что всё доброе нужно начинать с Богом. Это помогает быть терпеливым и умиротворённым.

Патрули дружины проходят следующим образом: полицейские назначают точку сбора и сопровождают дружинников во время рейда. В основном пресекают мелкие правонарушения: хулиганство, распитие алкоголя в неположенных местах, мат в общественных местах.

Изначально, по словам участников движения, люди с опаской и иронией относились к представителям «Русской дружины» на улицах города. Теперь люди понимают, что задача патрулирующих – обеспечить их безопасность. Многие благодарят дружинников за рейды. Участники движения также отмечают: «Русская община» не проповедует национализм, руку помощи рязанские активисты готовы протянуть всем, кому нужна поддержка.

Отмечается также, что «Русская община» не только ходит в рейды в составе отряда дружинников. В городе участники движения проводят различные мероприятия, встречи, собирают гуманитарную помощь и отправляют её в зону СВО.