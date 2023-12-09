Друга семьи судят за сексуальное насилие над 6-летним мальчиком в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит суд над мужчиной, обвиняемым в сексуальном насилии над 6-летним мальчиком, пишет E1.ru.

По данным источника, на скамье подсудимых — друг семьи. Мужчина часто предлагал родителям помощь, сидел с ребёнком.

По словам источника в правоохранительных органах, с мужчиной семья знакома три года.

— Он производил приятное впечатление — хорошая работа, жена, взрослые дети. Он сам предлагал оставлять с ним детей, гулял с ними, — рассказал источник.

Раскрылось преступление случайно: показывая родителям снимки, как прошёл день, мужчина случайно показал кадр, на котором мальчик стоит со спущенными трусиками.

Подсудимый рассказал: ребёнок просто шалил. Мальчик поведал родителям про «секретик». Д. просил мальчика раздеться, трогал половой орган, просил потрогать свой.

Наказание по п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — до 20 лет лишения свободы.