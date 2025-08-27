Друг телеведущего прокомментировал информацию о брошенном дочерьми Дроздове 

Информация о том, что дочери Николая Дроздова прекратили с ним общение, является фейком. Об этом заявил NEWS.ru друг телеведущего, художник Константин Мирошник.

По словам Мирошника, одна из дочерей, Елена, живёт по соседству и часто навещает отца. Он опроверг слухи о том, что Дроздова якобы бросили, подчеркнув, что семья по-прежнему вместе.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что у дочерей Дроздова нет времени ухаживать за отцом, который плохо передвигается после операции на суставе. Также сообщалось, что телеведущий живёт на пенсию в 40 тысяч рублей.

Константин Мирошник опроверг эти данные, заверив, что с Дроздовым всё хорошо.