Друг раскрыл жуткие детали убийства москвича в КЧР за поход в туалет в поле

Приятель 35-летнего туриста из Москвы, которого накануне убили в Карачаево-Черкессии, рассказал о трагедии на трассе около станицы Кардоникской, пишет МК.

Инцидент произошел 16 февраля. По предварительной версии, автомобиль «Форд Транзит» с туристической группой остановился на обочине, чтобы люди смогли сходить в туалет на обочине. Это не понравилось проезжавшим мимо местным жителям. В результате драки москвич получил ножевое ранение в живот и скончался по дороге в больницу.

Друг погибшего уточнил, что они собирались чтобы посетить горнолыжный курорт Архыз. По его словам, к ним подъехала машина «Лада» с местными номерами в тот момент, когда «Олег уже начал делать свои дела».

«Из нее вышли двое мужчин. Один из них сказал, что здесь не принято так делать. Мы попросили у них прощения, потому что понимали, что находимся здесь в гостях, и у них, действительно, может быть не принято ходить, таким образом, в туалет. Но им, видимо, показалось этого недостаточно, и они начали применять физическую силу», – уточнил собеседник.

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Мужчина уточнил, что нападавших было семеро. Один из них нанес его другу «очень коварный» удар ножом в живот. У погибшего осталась пожилая мама, жена и двое малолетних детей.

Собеседник отметил, что рядом с местом трагедии не было памятников и местных святынь, что могло бы задеть чувства нападавших.

В управлении МВД по Карачаево-Черкессии сообщили в четверг, что по подозрению в совершении убийства объявлен в розыск 34-летний Абдуллах Бостанов, уроженец станицы Сторожевая.