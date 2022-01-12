Друг актёра Алексея Гериловича рассказал, как нашёл его мертвым в квартире

Друг актёра Алексея Гериловича Михаил Поздняков рассказал РЕН ТВ, как обнаружил его мертвым.

Поздняков сообщил, что часто общался с Алексеем, но в какой-то момент тот перестал выходить на связь. Он поехал к другу домой и обнаружил его мёртвым.

По словам Михаила, у Гериловича не было хронических заболеваний, но после коронавируса он жаловался на самочувствие.

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Актёр Герилович занимался спортом. Рядом с его телом обнаружили шейкер для разведения «фитнес-коктейля». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Герилович играл в сериалах, в основном криминальных. На его счету более 60 работ.