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Среда, 12 января, 2022
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Друг актёра Алексея Гериловича рассказал, как нашёл его мертвым в квартире

7info
Фото: © kino-teatr.ru

Друг актёра Алексея Гериловича Михаил Поздняков рассказал РЕН ТВ, как обнаружил его мертвым.

Поздняков сообщил, что часто общался с Алексеем, но в какой-то момент тот перестал выходить на связь. Он поехал к другу домой и обнаружил его мёртвым.

По словам Михаила, у Гериловича не было хронических заболеваний, но после коронавируса он жаловался на самочувствие.

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Актёр Герилович занимался спортом. Рядом с его телом обнаружили шейкер для разведения «фитнес-коктейля». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Герилович играл в сериалах, в основном криминальных. На его счету более 60 работ.

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