Друг актера Андрея Панина обвинил в его убийстве украинскую мафию

К убийству актера Андрея Панина могут быть причастны бизнес-партнеры артиста из Одессы, заявил «АиФ» его близкий друг Геннадий Русин.

По его словам, злоумышленники сами вышли на Панина и предложили поучаствовать в «прибыльном деле». Актер поверил им и вложил несколько сотен тысяч долларов, но так и не получил доход.

По одной из версий, украинцы приехали в Москву припугнуть артиста, но «перегнули палку» и оставили его истекать кровью.

«Мы нашли персонажей, убивших Андрея. У нас даже есть видеоматериал и все доказательства. Мы это дело довели до конца. Они находятся сегодня на Украине, в Одессе, что также доказано. Но в Россию их, конечно, же никто не выдаст», — сказал Русин. Реклама

Тело Панина нашли в его квартире на Балаклавском проспекте спустя день после смерти, 7 марта 2013 года. Предварительное заключение о причинах смерти указывало на потерю крови, вызванную серьезной черепно-мозговой травмой.

Согласно материалам дела, актер оказал сопротивление нападавшим. Позднее было возбуждено дело по статье об ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Преступников так и не поймали. Расследование прекратили в 2015 году.