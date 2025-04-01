«Дрожь по коже»: стали известны детали гибели школьниц, упавших с высоты в Волгограде

Две девочки, упавшие с высоты в Волгограде, росли в благополучных семьях и были открытыми к общению, рассказал их знакомый изданию V1.RU.

Тела школьниц 11 и 13 лет нашли накануне возле дома на улице 64-й Армии в Кировском районе.

Знавший их подросток уточнил, что у девочек были нормальные отношения со всеми в школе.

«Никаких предпосылок к тому, что они могли что-то сделать по собственному желанию, нет», — отметил он. Реклама

Знакомая их родителей допустила, что виной всему несчастный случай.

«У меня у самого дочь маленькая, дрожь по коже до сих пор», — рассказал очевидец.

Источники в правоохранительных органах отрицают, что незадолго до трагедии девочки общались с мужчиной, который уговорил их выйти на общий балкон 16-го этажа.

По одной из версий, причиной трагедии стала неосторожность при нахождении на высоте.