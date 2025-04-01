«Дрожь по коже»: стали известны детали гибели школьниц, упавших с высоты в Волгограде

Две девочки, упавшие с высоты в Волгограде, росли в благополучных семьях и были открытыми к общению, рассказал их знакомый изданию V1.RU.
Тела школьниц 11 и 13 лет нашли накануне возле дома на улице 64-й Армии в Кировском районе.
Знавший их подросток уточнил, что у девочек были нормальные отношения со всеми в школе.
Знакомая их родителей допустила, что виной всему несчастный случай.
Источники в правоохранительных органах отрицают, что незадолго до трагедии девочки общались с мужчиной, который уговорил их выйти на общий балкон 16-го этажа.
По одной из версий, причиной трагедии стала неосторожность при нахождении на высоте.