«Дрянь конченная!» Разин продолжит судиться за песни «Ласкового мая» после похорон Шатунова

Бывший директор «Ласкового мая» Андрей Разин планирует продолжить суды за песни группы, пишет СтарХит, взявший комментарий у директора умершего певца Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова.

По его словам, он подал кассационную жалобу и судится из-за фонограмм, поскольку считает, что они принадлежит ему, и на них записал его голос.

«Это дрянь конченная! Я даже фамилию его произносить не хочу. И главное все это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — эмоционально высказался Кудряшов.

Собеседник считает, что трехлетние суды с Разиным повлияли на здоровье Шатунова. Именно по этой причине его «сердце могло не выдержать».

Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни после обширного инфаркта. Накануне смерти он выиграл суд у Разина, благодаря чему был отменен прав на песни «Ласкового мая» к бывшему продюсеру.