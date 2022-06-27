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Понедельник, 27 июня, 2022

«Дрянь конченная!» Разин продолжит судиться за песни «Ласкового мая» после похорон Шатунова

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«Дрянь конченная!» Разин продолжит судиться за песни «Ласкового мая» после похорон Шатунова

Фото Телеграм канала Mash

Бывший директор «Ласкового мая» Андрей Разин планирует продолжить суды за песни группы, пишет СтарХит, взявший комментарий у директора умершего певца Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова.

По его словам, он подал кассационную жалобу и судится из-за фонограмм, поскольку считает, что они принадлежит ему, и на них записал его голос.

«Это дрянь конченная! Я даже фамилию его произносить не хочу. И главное все это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — эмоционально высказался Кудряшов.

Собеседник считает, что трехлетние суды с Разиным повлияли на здоровье Шатунова. Именно по этой причине его «сердце могло не выдержать».

Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни после обширного инфаркта. Накануне смерти он выиграл суд у Разина, благодаря чему был отменен прав на песни «Ласкового мая» к бывшему продюсеру.

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