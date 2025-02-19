Драмтеатр объявил о приеме заявок на X Международный театральный фестиваль «Свидание на театральной»

Рязанский театр драмы объявил о старте приема заявок на X Международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидание на театральной». Фестиваль пройдет с 16 по 23 ноября 2025 года.

В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей и станет особенным — он будет посвящён семейным ценностям. Дирекция фестиваля и ГАУК «Рязанский театр драмы» оставляют за собой право изменить площадку показа спектакля с предварительным уведомлением театра-участника.

К участию в фестивале приглашаются профессиональные театральные коллективы из городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Принимаются спектакли, премьеры которых состоялись не ранее 2022 года.

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Срок подачи заявок: до 15 апреля 2025 года включительно. Экспертный совет фестиваля принимает решение по составу театров-участников до 10 июня 2025 года. Информация по участию театра в фестивале будет доведена официальным письмом по электронной почте.



Все подробности и условия участия — на сайте: https://clck.ru/3GUqzm.