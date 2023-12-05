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Драконы, замки и многое другое: в библиотеке Горького рязанцы сыграли в настольные игры

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3 декабря в библиотеке имени Горького прошла игротека проекта «Играем с нами!». Мероприятие стало отличным поводом собраться с друзьями, семьёй, дорогими людьми и провести время за настольными играми. Целью проекта является прежде всего отвлечение от рутины и развивающий отдых.

А ещё такие мероприятия может стать хорошей терапией, которая рассматривается как взаимодействие между знакомыми или совершенно новыми людьми. Помогает развитию навыков командного взаимодействия и принятию коллективных решений.

Игровые зоны разделили на несколько секций: детские игры, семейные, для компании, а также для профессионалов и любителей чего-то более сложного. Организаторы представили новую настольную игру «Иван Грозный», которая ещё не вышла в продажу, но присутствующим дали возможность ознакомиться с ней и первыми испытать механику.

На протяжении всего мероприятия с участниками работали кураторы, которые помогали подобрать подходящую игру, подробно объясняли правила, отвечали на интересующие вопросы. Поэтому даже новички смогли погрузиться в общую атмосферу и попробовать для себя что-то новое.

Материал подготовила Олеся Чугунова

Драконы, замки и многое другое: в библиотеке Горького рязанцы сыграли в настольные игры
Драконы, замки и многое другое: в библиотеке Горького рязанцы сыграли в настольные игры

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