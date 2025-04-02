Дожди теряют интенсивность, рязанцев ждёт кратковременное тепло

Дожди в центре России вскоре начнут терять интенсивность, сообщают «Метеовести».

В среду фронтальная волна сместится на север Урала и Зауралья, именно в этих районах теперь ожидаются наиболее сильные осадки. В центре Русской равнины дожди постепенно утихнут, хотя на юго-западе местами может выпасть до четверти месячной нормы осадков. В то же время Поволжье снова останется в стороне от дождей — здесь сохранится солнечная погода. Регион остро нуждается в осадках: малоснежная зима привела к обмелению Волги.

Ситуацию усугубляет экстремальная жара. Накануне в Поволжье пришли воздушные массы из субтропиков, температура поднялась до майских +19…+22°. В результате в Саратове, Пензе и Самаре были установлены новые рекорды тепла.

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Пока значительных изменений в погоде не ожидается: сегодня в Самаре снова +19°, что является новым рекордом. Лишь к концу недели тёплая аномалия начнёт постепенно ослабевать, а дожди в регионе возможны только в воскресенье.

Над Центральной Россией дождевые облака также начнут рассеиваться. К четвергу западная часть Русской равнины окажется под влиянием скандинавского антициклона, что приведёт к новому потеплению. Впрочем, этот период будет недолгим: уже к концу недели в средние широты Европейской России прорвётся холодный циклон, сформировавшийся над Баренцевым морем.

В субботу фронтальная облачность этого циклона растянется от побережья Кольского полуострова до отрогов Кавказа. В большинстве районов осадки будут небольшими — порядка 4–7 мм за сутки. Вместе с тучами вглубь континента начнёт проникать арктический воздух, и севернее линии Смоленск — Кострома осадки могут перейти в снег.

Сегодня после полудня дожди в Москве прекратятся, и вплоть до выходных в городе установится комфортная солнечная погода с дневной температурой +12…+15°. Но уже в субботу-воскресенье Центральную Россию вновь накроет ненастье. В Москве снова ожидаются дожди, а в окрестностях ночью и утром возможен мокрый снег, из-за чего на дорогах станет скользко. Плотная облачность не позволит температуре подняться выше +6…+8°.

В Рязани по данным Гидрометцентра, сегодня ожидается +11 градусов, облачная погода, дождь. В четверг, 3 апреля в городе будет солнечно, воздух прогреется до +13 градусов, а в пятницу ожидается уже +17 градусов. В субботу начнётся похолодание, в воскресенье пойдёт дождь, температура днём ожидается всего +6 градусов.