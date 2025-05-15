«Дождались!»: звезды «Приключений Электроника» стали генералами на СВО

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по картине «Приключения Электроника», стали казачьими генералами в зоне проведения СВО, рассказали сами артисты RTVI.
По словам Юрия, казаки выполняют на спецоперации боевые, гуманитарные и информационные задачи.
Братья уточнили, что выполняют различные задания, которые поручает им командование.
Также они рассказали, что у них есть родственники на Украине, с которыми им нельзя контактировать из соображений безопасности.
Он назвал брата хорошим командиром и генералом.
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