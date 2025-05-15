«Дождались!»: звезды «Приключений Электроника» стали генералами на СВО

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по картине «Приключения Электроника», стали казачьими генералами в зоне проведения СВО, рассказали сами артисты RTVI .

По словам Юрия, казаки выполняют на спецоперации боевые, гуманитарные и информационные задачи.

«Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», — заявил он.

Братья уточнили, что выполняют различные задания, которые поручает им командование.

Также они рассказали, что у них есть родственники на Украине, с которыми им нельзя контактировать из соображений безопасности.

«Мы же не хотим им зла. Мы когда придем в Киев, тогда мы их найдём и обнимем, поцелуем и скажем: «Дождались!» — сказал Владимир.

Он назвал брата хорошим командиром и генералом.