Дождь, гроза и град ожидаются 23 июня в отдельных районах Рязанской области

В пятницу, 23 июня, в Рязанском регионе ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. В ночные часы местами пройдёт кратковременный дождь. Днём местами дождь будет сильным. В некоторых районах синоптики прогнозируют грозу и град.

Прогноз публикует Главное управление МЧС по Рязанской области.

Скорость южного ветра составит ночью от 5 до 10 м/с, днём при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.

Ночная температура – 8-13 градусов, дневная – от 20 до 25 градусов.

В чрезвычайном ведомстве напомнили о высокой, местами чрезвычайной пожарной опасности в регионе.