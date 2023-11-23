Досрочно демобилизованным женщинам-военным предложили разрешить пользоваться средствами военной ипотеки

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает разрешить женщинам, которые досрочно уволились с военной службы для воспитания своих детей, использовать для приобретения жилья средства накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы.

«В 2020 году в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» были внесены изменения, согласно которым женщины-военнослужащие получили право на досрочное увольнение с военной службы. Такая возможность появилась у женщин со сроком беременности не менее 22 недель. Вместе с этим досрочное увольнение допускалось в том случае, если женщина занималась воспитанием хотя бы одного ребёнка в возрасте до 16 лет», – рассказал парламентарий.

«Решение в пользу женщин-военнослужащих было принято, но чуть позже в случае досрочного ухода из армии они потеряли возможность использовать накопленные за годы службы средства, которые государство начисляет военным в рамках программы накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Деньги немалые. Например, в 2021 году государство начислило на спецсчёт каждому военному, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, 299 тысяч рублей, в 2022 году – чуть более 311 тысяч рублей, в 2023 году – 349 тысяч рублей», – отметил лидер СРЗП.

«Так вот, после досрочного увольнения эти деньги «сгорают», и это неправильно. В течение нескольких лет женщины-военные наравне с мужчинами служили в рядах Вооружённых сил, и мы считаем, что государство должно предоставить им дополнительные социальные льготы», – указал парламентарий.

«Наше предложение простое: нужно предоставить досрочно уволенным в запас женщинам-военным возможность пользоваться накопленными средствами для решения жилищных проблем. Право распоряжаться средствами накопительной ипотечной системы должно предоставляться в том случае, если минимальная продолжительность военной службы составила 10 лет», – заключил Сергей Миронов.