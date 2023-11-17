Досрочная пенсия безработным вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году

В следующем году размер досрочной пенсии безработным гражданам составит 19,6 тыс. рублей, следует из заключения Счетной палаты (СП) на проект бюджета СФР, пишут «Известия». На октябрь 2023-го показатель составил 18,5 тысяч.

В 2025-м и 2026-м рост выплат продолжится и достигнет 20,6 тыс. и 21,6 тыс. соответственно. Таким образом, за три года средняя сумма досрочной пенсии увеличится на 17%.

Такие выплаты назначаются россиянам, официально признанным безработными за два года до выхода на пенсию. При этом увольнение должно произойти не по собственному желанию, а в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Досрочная пенсия гораздо ниже, чем страховая. Согласно бюджету Социального фонда России (СФР), в следующем году средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит 23,5 тыс. — на 20% больше преждевременных начислений.

Практика досрочного выхода на пенсию достаточно распространена в России, особенно в условиях кризиса, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, людям старшего поколения достаточно сложно устроиться на достойную должность. Поэтому, считает эксперт, они предпочитают регистрироваться как незанятые и оформлять досрочные выплаты, чтобы получать гарантированный доход, хотя и более скромный.