Татьяна Проводина

Дорожный инспектор в Рязани сопроводил беременную женщину до больницы

Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

Молодой женщине на раннем сроке беременности потребовалась срочная медицинская помощь.

Лейтенант полиции Александр Бутузов дежурил ночью на Станкозаводской улице в Рязани и обратил внимание на странную манеру вождения «Лады Калины». Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

Сотрудник ГИБДД остановил машину. Водитель сообщила, что у беременной пассажирки возникла угроза прерывания и ей требуется срочная помощь врачей.

Женщина за рулём отметила, что они не местные и плохо знают город, так что не могут добраться до медучреждения. Дорожный инспектор в кратчайший срок помог женщинам доехать до областной клинической больницы, где беременная получила своевременную квалифицированную помощь.

Теперь жизни и здоровью будущей мамы и малыша ничего не угрожает.

В социальных сетях женщины поблагодарили полицейского за проявленный профессионализм.

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