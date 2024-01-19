Дорожники продолжают работу по ликвидации последствий непогоды в 3 регионах ЦФО

На сети автодорог в подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград регионах, где в минувшие сутки шел снег с метелью, работало 116 специализированных дорожных машин: в Рязанской области – 22 единицы, в Тамбовской – 86, в Воронежской – 8.

Техника очищала проезжую часть от снега и обрабатывала противогололедным составом, для чего израсходовано почти 5 тыс.тонн пескосоляной смеси и чистых хлоридов: в Рязанской области – 900 т, в Тамбовской – 3838 т, в Воронежской – 123 т.

В настоящий момент движение по всем направлениям обеспечено в штатном режиме.

Согласно прогнозу Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в данных регионах сегодня и в выходные дни сохраняется риск метели с усилением ветра до 21 м/с. В южных регионах – Волгоградской и Ростовской областях – также возможен небольшой снег и туман со снижением видимости до 200-300 м.

Подрядные организации, задействованные в зимнем содержании автодорог, продолжают нести круглосуточное дежурство. Количество специализированных дорожных машин на трассах регулируется согласно дорожной обстановке. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы видеонаблюдения, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.