Дорожники предупредили водителей о неблагоприятной погоде в четырех регионах



Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ночь с 16 на 17 февраля и далее в течение суток на федеральных трассах Тамбовской и Рязанской областей ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя при колебаниях температуры воздуха от -7 до +5 градусов по Цельсию. А в южных Ростовской и Волгоградской областях возможен туман с ухудшением видимости до 200 м и порывами ветра до 17 м/с.

Дорожные предприятия, отвечающие за содержание федеральных трасс, продолжают нести круглосуточное дежурство. В случае необходимости, для уборки снега и обработки автодорог противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать до 597 единиц дорожной техники (в Рязанской области – 29, в Тамбовской – 181, в Воронежской – 13, в Волгоградской – 224, в Ростовской — 119).

Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на трассах. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

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ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы спецтехники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 726044 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.

Справка: В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2495 км федеральных автодорог в 5 регионах Российской Федерации. В том числе 237,470 км – в Рязанской, 640,558 км – в Тамбовской, 66 км – в Воронежской, 1204,086 – в Волгоградской и 347,780 – в Ростовской областях.