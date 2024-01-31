Дорожники подробно рассказали о планах ремонта дороги в Касимовском районе

В группе «Дороги Рязанской области» опубликована информация о планах ремонта дорог в Касимовском районе. Тут будет продолжен капремонт Егорьевского шоссе. Участок ближе к поселку Гусь-Железный.

Начали работать в прошлом году: отремонтировали водопропускные трубы, на части объекта укрепили основание дороги и уложили нижний слой асфальта. В этом году завершат начатое.

Затем по плану намечена укладка верхнего слоя покрытия, укрепление обочин и обустройство проезжей части. Дорожники приступят к работам, когда позволят погодные условия. Завершить ремонт планируется летом.

В 2022 году на этой дороге был отремонтирован мост через реку Гусь.