Дорожная техника полила улицы Рязани для борьбы с жарой

В связи с высокой температурой в Рязани городские службы проводят полив проезжей части дорог общего пользования. Это необходимо для удаления накопившейся пыли и охлаждения дорожного полотна, сообщила пресс-служба городской администрации.

Полив улиц осуществляется в дневное время. Например, 5 июля на нескольких улицах, включая Ленина, Циолковского, Есенина, Халтурина, Спортивную, Дзержинского, Высоковольтную, Московское шоссе, Интернациональную, Островского, Чкалова, Октябрьскую и Военных Автомобилистов, было задействовано 3 единицы техники. Эти меры помогают сохранить безопасность дорожного движения в городе в условиях жаркой погоды.