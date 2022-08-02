Дорогу Сапожок — Чёрная Речка планируют отремонтировать в 2023 году.

Реконструкцию дороги, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, обсудили в рамках поездки Павла Малкова в Сапожковский район. Реконструкция запланирована в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу. Об этом сообщил врио главы Рязанской области в своём Telegram канале.

Павел Малков посетил крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Гусева, которое ведёт деятельность в Сапожковском, Сараевском и Ухоловском районах. Фермеры выращивают масличные и зерновые культуры. Планируемая мощность зерносушильного и зерноочистительного комплекса, который сейчас строится — 100 тонн в час. Объём инвестиций в проект составил почти 300 млн рублей. Сельхозтехника и оборудование уже закуплены.

По словам главы врио рязанского губернатора, КФХ Гусева – пример социальной ответственности. Наряду с бизнесом развивается инфраструктура: руководитель не только болеет за своё дело, но и стремится возродить село.