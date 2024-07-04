Дороги в Рязанской области ремонтируют с помощью современных технологий

В Рязанской области продолжается реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году ремонт проезжей части ведется на 45 объектах, на 30% из которых применяются современные материалы и технологии.

На 9 участках региональных дорог укрепляют основание дороги методом холодной регенерации. Эта технология позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового. Ресайклеры измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие и специальные добавки. В результате повышается несущая способность дорожной одежды.

В частности, в этом году холодная регенерация применяется на участках трасс Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов, которые входят в опорную сеть дорог России.

На автодорогах, ведущих от поселка Милославский к границе с Липецкой областью, которые также входят в опорную сеть, помимо холодной регенерации в процессе капитального ремонта используется битумно-полимерная стыковочная лента Вейдор. С ее помощью обеспечивается герметизация стыков и сопряжений при укладке асфальтобетонного покрытия, что позволяет увеличивать срок эксплуатации дорожного покрытия.

Помимо ленты Вейдор на объектах нацпроекта в этом году также применяется стыковочная лента Брит-А. Данная технология используется на трети объектов текущего дорожно-строительного сезона. В частности, на объектах капитального ремонта шести улиц в городе Скопине, реконструкции третьего участка Северной окружной дороги и проезда Шабулина в городе Рязани.

Внедрение современных технологий и материалов в дорожной отрасли позволяет сделать передвижение транспорта более безопасным и доступным, а дорожное полотно — более надежным и долговечным.