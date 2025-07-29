«Дороги Победы»: фильм о подвиге железнодорожников в годы ВОВ покажут в кинотеатре Рязани

Бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы» (18+) о героях-железнодорожниках пройдут в Рязани. Они приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году железнодорожной славы в ОАО «РЖД» и Дню железнодорожника.

Художественно-исторический фильм «Дороги Победы» состоит из семи новелл, рассказывающих о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Тогда железные дороги стали связующим звеном между фронтом и тылом. Бессчётные эшелоны везли на запад личный состав, технику, снаряды и провизию, а на восток — мирных жителей, раненых бойцов, культурные ценности и промышленные предприятия. Под постоянными бомбёжками, рискуя жизнью, железнодорожники героически выполняли поставленные задачи. У каждого героя фильма свой путь, но все они ведут к общей Победе.

В Рязани сеансы запланированы в кинотеатре «Кинолюкс» в ТЦ «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) 1 августа – в 19:00, 2 августа – в 16:00, 3 августа – в 12:00.