Вторник, 22 апреля, 2025
15 C
Рязань
Фото: t.me/rt_russian
Новости мира

«Дорога ему в ад»: украинцы поглумились над смертью Папы Римского из-за России

powder

Жители Украины поглумились над смертью Папы Римского Франциска из-за его нейтрального отношения к России, их комментарии привела депутат Рады Марьяна Безуглая.

Один из пользователей отметил, что у священнослужителя «просто не было карт», припомнив высказывание президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским. Американский лидер призвал Украину к миру из-за отсутствия перспектив в конфликте.

«Дорога в ад ему», — оскорбительно высказался другой украинец.

Еще один комментатор кощунственно заявил, что Пара Римский «сам напал на инфекцию».

Реклама

Предположительно, украинские католики «обижены» на Франциска, так как он не встал на сторону Киева в конфликте с Москвой.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.