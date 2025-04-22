Жители Украины поглумились над смертью Папы Римского Франциска из-за его нейтрального отношения к России, их комментарии привела депутат Рады Марьяна Безуглая.

Один из пользователей отметил, что у священнослужителя «просто не было карт», припомнив высказывание президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским. Американский лидер призвал Украину к миру из-за отсутствия перспектив в конфликте.

«Дорога в ад ему», — оскорбительно высказался другой украинец.

Еще один комментатор кощунственно заявил, что Пара Римский «сам напал на инфекцию».

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Предположительно, украинские католики «обижены» на Франциска, так как он не встал на сторону Киева в конфликте с Москвой.