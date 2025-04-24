Дополнительные поезда проследуют через Рязань в майские праздники

В период майских праздников в с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые проследуют через Рязань.

Так, с 28 апреля по 13 мая через станцию Рязань-1 будет курсировать 4 пары дополнительных поездов:

● № 208 Москва – Самара (29 и 30 апреля, 1,2,5,6,9,10,12 и 13 мая);

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● №230Москва – Уфа (30 апреля,4,8,12 мая);

● №240Москва – Уфа (29 апреля,2 и 12 мая);

● №248Москва – Уфа (через Ульяновск) (8 мая).

В обратном направлении:

● № 207 Самара – Москва (28,29 и 30 апреля, 1,4,5,8,9,11,12 мая);

● №229 Уфа – Москва (30 апреля,4,8,12 мая);

● № 239 Уфа – Москва (28 апреля, 1,11 мая);

● №247 Уфа – Москва (через Ульяновск) (7 мая).

Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».