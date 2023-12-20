Среда, 20 декабря, 2023
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Дополнительные пассажирские поезда проследуют через Рязань в период новогодних каникул

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В период новогодних праздников и рождественских каникул в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые проследуют через Рязань.

Так, с 27 декабря 2023 г. по 14 января 2024 г. будут курсировать 8 пар дополнительных поездов, которые свяжут станцию Рязань-1 с Москвой:

№208 Москва – Самара (прибытие в Рязань 28-30 декабря 2023 г., 1, 3-9 января 2024 г. в 02:38);
№ 210 Москва – Уфа (прибытие в Рязань 31 декабря 2023 г. в 02:38),
№ 240 Москва – Уфа (прибытие в Рязань 27- 28, 31 декабря 2023 г., 1-3, 5- 6, 9-10 января 2024 г. в 23:57),
№ 242 Москва — Уфа (прибытие в Рязань 28 — 30 декабря 2023 г., 6- 8 января 2024 г. в 15:50);
№ 252 Москва – Орск: (прибытие в Рязань 28-29 декабря 2023 г., 3,5,8 — 9 января 2024 г. в 09:16);
№ 284 Москва – Челябинск (прибытие в Рязань 28 — 29 декабря 2023 г.,3,8 — 9 января 2024 г. в 07:44);
№ 298 Москва – Ульяновск (прибытие в Рязань 27-31 декабря 2023 г., 1,5-11 января 2024 г. в 02:02);
№ 234 Москва – Саранск (прибытие в Рязань с 10.12 2023 г. по 13.01 2024 г. в 12:32).
№ 207 Самара – Москва (прибытие в Рязань 27-31 декабря 2023 г., 3-8 января 2024 г. в 11:18);
№ 209 Уфа – Москва (прибытие в Рязань 2 января 2024 г. в 11:18),
№ 239 (прибытие в Рязань 26- 27, 30 — 31 декабря 2023 г., 1, 2, 4 — 5,8 — 9 января 2024 г. в 13:12),
№ 241 (прибытие в Рязань 28 — 30 декабря 2023 г., 6 — 8 января 2024 г. в 00:10);
№ 233 Саранск – Москва (прибытие в Рязань с 11.12 2023 г. по 14.01 2024 г. в 13:55);
№ 251 Орск – Москва (прибытие в Рязань 27,28 декабря 2023 г., 2,4,7 — 8 января 2024 г. в 20:15);
№ 283 Челябинск – Москва (прибытие в Рязань 27-28 декабря 2023 г.,2,7- 8 января 2024 г. в 20:48);
№ 297 Ульяновск – Москва (прибытие в Рязань 26 — 31 декабря 2023 г., 4 — 10 января 2024 г. в 07:55).
Кроме того, назначено два дополнительных поезда, которые проследуют через станцию Рязань-2:
№ 236 Санкт-Петербург – Воронеж (прибытие в Рязань 31 декабря 2023г. в 06:29);
№ 235 Воронеж – Санкт-Петербург (прибытие в Рязань 1 января 2024г. в 20:54).

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