Дополнительные автобусные рейсы пустят до костромских кладбищ 11 мая

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Вот вторник, 11 мая, до костромских кладбищ организуют дополнительные автобусные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этот день все православные отмечают Радоницу. На праздник верующие посещают кладбища.

С 09:00 до 15:00 организуют временный маршрут «Площадь Сусанинская – Заволжское кладбище (улица Ярославская)». Автобус будет следовать по улицам Советской – Подлипаева – Магистральной – Евгения Ермакова – Стопани – Голубкова –Юрия Беленогова – Заволжской – Ярославской в прямом и обратном направлении. Интервал между транспорт составит 13 минут.

Автобусы пустят и от микрорайона «Паново» до Заволжского кладбища. Транспорт будет двигаться по улицам Магистральной – Заволжской – Самоковской – Стопани – Голубкова – Беленогова – улица Заволжской – Ярославской в прямом и в обратном направлении. Между рейсами интервал составил 25 минут.

На маршруте №21 «Заволжское кладбище – Городок» с 09:00 до 15:00 увеличат количество рейсов до 43. Маршрут №56 продлят от завода «Красная Маевка» до «Городка». Доезжать до этой же остановки будут автобусы №11, 51. Маршрут №93 будет заезжать на кладбища на улице Магистральной.