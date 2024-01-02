В 2024 году специальная военная операция на Украине продолжится, но выйдет на абсолютно новый финальный уровень. В этом убеждены многие эксперты и аналитики. Свои прогнозы на ход СВО оставляют провидцы, экстрасенсы и эзотерики. Ясновидящая из Донбасса Нионилла Николюк, которая проживает у линии боевого соприкосновения, почувствовала события, которые произойдут в наступившем году. Своими видениями женщина поделилась с «Московским комсомольцем».

Нионилла убеждена: в ближайшие месяцы украинцы будут просить о замораживании боевых действий. Для ярых сторонников участия ВСУ в конфликте это станет неприятной неожиданностью. А произойдёт это, нетрудно догадаться, по указке Запада.

— Они начнут еще более активно настаивать, чтобы Украина начала переговоры с Россией. Отмечу, что переговоры действительно начнутся. Они будут происходить на фоне явных успехов России на фронте, — считает провидица.

Есть вероятность, что результата переговоры не принесут: стороны так и не найдут компромисс. О некая заморозка конфликта произойдёт. Стороны останутся на тех позициях, которые займут к тому моменту.

Для Зеленского 2024 год станет полным унижений и выпрашивания для себя более благодатной участи:

— Будет вынужден активнее посещать различные страны в поисках поддержки. Но я чувствую, что уже сейчас Украина для Европы и Америки, как чемодан без ручки. Вложено много средств: выкинуть жалко, а дальше нести — неудобно. Лидеры стран часто будут избегать встреч с Зеленским под благовидными предлогами, посылая вместо себя представителей, — увидела Николюк.

Ранее известная провидица Инна Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:

— Я вижу, что уже к ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать. Он продлится до 2025 года, но Зеленского я на посту президента уже не вижу. Им станет другой человек, — рассказала Мишина.

Причём провидица уверяет, что уход с поста Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением:

— Он просто исчезнет. Вполне вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, скорее всего, в марте. Это будет конец, — обращает внимание Инна Мишина.

А ещё страшное и незавидное будущее Зеленского открылось опять же провидице Инне Мишиной. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции из-за отсутствия помощи от Европы. А всё дело в том, что военная риторика сменится на гуманитарную. На мир обрушатся страшные природные катастрофы и болезни. Население будет стремительно вымирать. Она увидела, что множество беженцев ринутся на Запад, в Россию и Белоруссию. Будет ли это как-то связано с эскалацией палестино-израильского конфликта, пока только предстоит предполагать.