В 2024 году специальная военная операция на Украине продолжится, но выйдет на абсолютно новый финальный уровень. В этом убеждены многие эксперты и аналитики. Свои прогнозы на ход СВО оставляют провидцы, экстрасенсы и эзотерики. Ясновидящая из Донбасса Нионилла Николюк, которая проживает у линии боевого соприкосновения, почувствовала события, которые произойдут в наступившем году. Своими видениями женщина поделилась с «Московским комсомольцем».
Нионилла убеждена: в ближайшие месяцы украинцы будут просить о замораживании боевых действий. Для ярых сторонников участия ВСУ в конфликте это станет неприятной неожиданностью. А произойдёт это, нетрудно догадаться, по указке Запада.
Есть вероятность, что результата переговоры не принесут: стороны так и не найдут компромисс. О некая заморозка конфликта произойдёт. Стороны останутся на тех позициях, которые займут к тому моменту.
Для Зеленского 2024 год станет полным унижений и выпрашивания для себя более благодатной участи:
Ранее известная провидица Инна Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:
Причём провидица уверяет, что уход с поста Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением:
А ещё страшное и незавидное будущее Зеленского открылось опять же провидице Инне Мишиной. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции из-за отсутствия помощи от Европы. А всё дело в том, что военная риторика сменится на гуманитарную. На мир обрушатся страшные природные катастрофы и болезни. Население будет стремительно вымирать. Она увидела, что множество беженцев ринутся на Запад, в Россию и Белоруссию. Будет ли это как-то связано с эскалацией палестино-израильского конфликта, пока только предстоит предполагать.