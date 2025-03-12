Домовой с характером: на ТНТ выходит комедийный сериал «Афоня»

31 марта в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала «Афоня» (16+) — истории о сварливом, но добром домовом, который пытается навести порядок в многоэтажке и превратить её жителей в дружных соседей.

Валентин Семёныч (Виктор БычковТимофей Зайцев) – скромный пенсионер, бывший педиатр, привыкший к размеренной жизни в старой хрущёвке. Но однажды его друг – ворчливый домовой Афоня – устраивает ему неожиданный «подарок» – новую квартиру в современном доме. Новоселье приносит не только комфорт, но и множество проблем: жильцы не спешат становиться доброжелательными соседями, а начальство потустороннего ГБУ «Жилищник» требует от Афони срочно навести порядок. Теперь Семёныч и его невидимый приятель вынуждены объединить усилия: дедушка устраивается консьержем, чтобы стать глазами и ушами домового, а Афоня использует свою магию (и не только) для управления домом. Но смогут ли они справиться с шумными соседями, утечками батарей и бюрократическими сложностями потустороннего мира?

В сериале снимались Тимофей Зайцев, Виктор Бычков, Анна Ардова, Александр Головин, Ирина Безряднова, Дмитрий Колчин, Дмитрий Кожома, Виктория Богатырева, Андрей Пынзару («Полупановы», «Ольга»), («Жуки», «Макрон»), («Одна за всех», «Последний богатырь. Наследие»), («Фарма», «Ёлки»), («Мастодонт», «Колотушка»), («Камера Мотор», «На работу!»), («Нагиев на карантине», «Любовь в рабочие недели»), («Иван Васильевич меняет всё», «Ресторан по понятиям»), («Девушки с Макаровым», «Просто Михалыч») и другие.

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В режиссерском кресле сериала «Афоня» – Василий Свиридов, Константин Трофимов, Сергей Каширин, Вадим Потеев, Александр Гринько, Мария Зусманович, Дарья Сивакова, Ольга Кравец. Автором сценария и креативным продюсером выступил . Музыку для проекта написал композитор , операторам-постановщиком стал , а художником-постановщиком — . Костюмами занималась , а гримом — и .

Проект создан компанией ООО «Кинотека» Георгий Малков, Андрей Липов, Максим Максимов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский по заказу телеканала ТНТ.

Тимофей Зайцевактер, : «Мне кажется, я был рожден для таких сказочных проектов, как «Афоня». Когда звучит слово «домовой», то первый образ, который возникает в голове – это образ того самого Кузи из детства, обожаемого мною персонажа. У меня есть ощущение, что нашему сериалу удалось приблизиться к этому большому произведению прошлого. «Афоня» точно сделан с любовью и теплотой, и нам очень хочется, чтобы наш вклад, наши эмоции передались каждому зрителю».

Виктор Бычков, актер: «Афоня» должен получиться очень интересным сериалом. Он про то, как наш мир ежедневно соприкасается с параллельной волшебной реальностью, но мы этого не замечаем. Когда я уже закончил съемки, снимали бал нечисти: у кого-то уши чуть больше обычного, у кого-то нос, а у кого-то клыки торчат. Это действительно необычно и очень интересно».