Вторник, 7 октября, 2025
14.2 C
Рязань
Происшествия

Дом в Агишево и хозпостройка в Ходынино сгорели за день в Рязанской области

Алексей Самохин
Пожар в Рыбновском районе

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области справились с четырьмя возгораниями. Жертв и пострадавших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

Два инцидента оказались относительно безопасными — загорелся мусор. А вот два других случая отнесли к категории техногенных, и там ситуация была серьёзнее.

Первый пожар произошёл 5 октября. В 22:22 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Агишево Шацкого района. К тушению привлекли шесть человек и три единицы техники. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров. Дом получил серьёзные повреждения от огня.

Второе происшествие случилось утром 6 октября. В 09:05 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Ходынино Рыбновского района. На месте работали девять пожарных с тремя единицами техники. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Хозяйственную постройку спасти не удалось — огонь уничтожил её полностью.

Причины возгораний устанавливаются. 

