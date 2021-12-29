«Дом по другим правилам» Tele2 открывает новогодний сезон

Жителей нашего региона пригласили в новогодний «Дом по другим правилам»

На январских каникулах гостей проекта Tele2 «Дом по другим правилам» ждет специальный контент, актуальный в праздничное время.

«Можно заходить на ресурс каждый день каникул и вдохновляться какой-то новой идеей», подчеркнула директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. Так, в лектории от проекта «Синхронизация» гости узнают, как правильно подводить итоги уходящего года и достигать новые цели.

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Для тех, кто в праздники не может обходиться без фото для социальных сетей, организуют лекцию по мобильной съемке. А тем, кто задумывается о правилах хорошего тона на праздничных приемах и вечеринках, расскажут об основах современного этикета на деловом мероприятии, в ресторане и онлайн.

На виртуальной кухне «Дома по другим правилам» можно будет совершить гастрономическое путешествие и повторить вслед за шеф-поварами кулинарные шедевры, в «Баре» — узнать рецепты фирменных коктейлей от лучших барменов, а в «Спортзале» — быстро привести себя в форму вместе с командой Pro Trener.

В праздники особое новогоднее настроение создает и просмотр кино. Поэтому посетителей кинозала «Дома» ждет особое предложение от видеосервиса Wink – до 31 января пользователи смогут целый месяц бесплатно смотреть более 50 000 фильмов и сериалов мировых студий, а также 300 ТВ-каналов. Подробнее – на сайте.