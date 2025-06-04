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Происшествия

Дом и автомобиль сгорели в Рязанской области 3 июня

Анастасия Мериакри

В Рязанской области 3 июня произошло 8 пожаров, из них 6 загораний травы и мусора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

В Александро-Невском районе 3 июня сгорел автомобиль. Примерно в 13:30 поступило сообщение о пожаре. На место происшествия выехали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь уничтожил автомобиль, пострадала площадь в 6 квадратных метров.

В деревне Жаркое Кораблинского округа в 15:40 загорелась хозпостройка. На пожар выехали 7 человек и 3 единицы техники. Огонь повредил дом, сгорело 80 квадратных метров.

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