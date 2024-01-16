Долой агрессию

Рязань. Первомайский проспект. Один из первых рабочих дней после Нового года. Переполненная маршрутка застряла в пробке. Выделенные полосы для общественного транспорта все чаще превращаются в полосы препятствий. Двое мужчин на повышенных тонах выясняют отношения. Перепалка касается отнюдь не геополитики, повышения цен или исхода спортивных соревнований.

— Ты что раскрылился, может еще ляжешь на меня?

— Да я спокойно стою, никого не трогаю!

— Это так тебе кажется. Видно с воспитанием проблемы!

— Родителей моих не надо трогать, понял!

— Сейчас выйдем на «Барсе», я тебя поучу уму-разуму…

— Ты что наезжаешь, я тут никому не мешаю.

Дошло почти до драки…

Спорщики впадали в раж и не реагировали на замечания и просьбы пассажиров успокоиться. Если бы одному из собеседников не нужно было выходить на «Вокзальной» обмен «любезностями» мог бы быстро превратиться в драку, похожую на те, что иногда случаются в рязанском общественном транспорте.

Похожие вспышки гнева можно наблюдать и в других общественных местах: торговых центрах, рынках, вокзалах. Люди заводятся с пол-оборота и очень редко готовы признать свою неправоту.

Немотивированная агрессия может иметь множество причин от неурядиц личного характера до сильной усталости, но побороть или предотвратить это состояние не так уж сложно, как кажется на первый взгляд.

Средства против ярости

В любом случае, бурная реакция на чье-либо неадекватное поведение, затронувшее ваше личное пространство или представление о приличиях и идеальном мироустройстве может, спровоцировать ответные действия с непредсказуемыми последствиями. Если ситуация не угрожает жизни и здоровью вас и окружающих, лучше спокойно выйти из нее. Если невозможно промолчать и уйти, то достаточно корректных формулировок: осторожней, (аккуратней) пожалуйста, можно потише, простите, что случилось?

Большинство людей в ответ на вежливые просьбы и уточнения, самостоятельно извинятся, либо спокойно разъяснят причины своего поведения или без возражений прекратят причинять вам беспокойство.

Итак, инцидент исчерпан, но в вас по-прежнему живет агрессивный настрой и кипит злоба на окружающую действительность. Для того чтобы справиться с этой яростью, существует несколько простых способов. Один из самых надежных — остановиться (не на проезжей части, конечно) сделать глубокий вдох и медленно, про себя посчитать до десяти. Это поможет отвлечься от мрачных мыслей.

Если вы совершаете прогулку, можно на ходу внимательно всмотреться в детали пейзажа, который предстает перед глазами. Эта сосредоточенность быстро прогонит агрессию.

Итак, вы вернулись домой. Сделайте легкую зарядку, в несколько приемов выпейте стакан воды, если есть возможность, подкрепитесь чем-нибудь вкусным, тщательно вымыйте за собой посуду, примите душ и займитесь любимым делом — чтением захватывающей книги, просмотром интересного фильма, прослушиванием любимой музыки и, конечно, общением с близкими и понимающими людьми. Последовательность этих спасительных действий может быть произвольной в зависимости от вашего желания.

И еще один важный момент. Если в возникновении стрессовой ситуации, чувствуете хотя бы каплю своей вины, лучше признать собственную неправоту, найти компромисс, улыбнуться и извиниться перед собеседником, который испытал дискомфорт по вашей вине.