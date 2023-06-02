Доля параллельного импорта на авторынке не превысит 15% в 2023 году

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компания «Автомаркетолог» оценили динамику регистраций ТС (легковые автомобили, легкие коммерческие авто и пикапы), ввезенных в страну по схеме параллельного импорта за январь-апрель 2023 года. Несмотря на ежемесячный рост объемов, вряд ли он составит серьезную конкуренцию официальному рынку, а его доля превысит 15% от авторитейла по итогам года. Однако альтернативный канал поставок уже разделил спрос на внутренний и внешний.

Параллельный импорт демонстрируют ежемесячный рост в начала года

Объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, растет стабильным темпами с начала 2023 года, составив 5096, 6067, 8107 до 8817 автомобилей в январе, феврале, марте и апреле соответственно. Ежемесячный прирост таким образом достиг 19% в феврале по сравнению с январём, 34% — в марте и 9% — в апреле. Всего с начала года и по апрель включительно в стране было зарегистрировано 28 087 автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта.

«Главными факторами, определяющими рост количества регистрации ТС, ввезенных по параллельному импорту, стали дефицит предложений на рынке новых автомобилей, в особенности в категории премиальных авто, а также увеличение активности дилерских компаний в этой сфере. Дилеры организуют процесс ввоза все более эффективно, занимаются этим системно и предлагают гарантию на ввезенные авто», — прокомментировал генеральный директор «Автомаркетолога» Олег Мосеев.

Однако объемы пока колеблются в районе десятой части рынка

Доля регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, от объема всех регистрируемых в России машин, при этом пока не достигает высоких значений. Так, в январе и феврале эта доля составляла 9,7% и 5,6% соответственно, а в марте и в апреле этот показатель вырос до 10,3% и 10,7%. В дальнейшем можно прогнозировать, что его доля будет расти, но она вряд ли превысит «потолок» в 15% от всех регистраций на авторынке России.

«Параллельный импорт не может сегодня восполнить дефицит ушедших их России марок, это факт. Однако он вполне успешно будет и дальше выполнять роль альтернативного канала продаж для традиционных приверженцев ушедших из России брендов, выбирающих машины классом выше среднего. При этом очевидно, что спрос уже разделился на «внутренний», ориентированный на доступные внутри страны официальные модели, преимущественно российских и китайских брендов, и «внешний», более платежеспособный, в сегменте параллельного импорта», — отметила, руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

В параллельном импорте лидируют Toyota, Hyundai и BMW

В регистрациях ТС, ввезенных в страну по параллельному импорту, топ-5 брендов за январь-апрель составили Toyota (5819 а/м), лидирующая с большим отрывом, а также марки Hyundai (2326 а/м), BMW (2282 а/м), Mercedes (2264 а/м) и Mitsubishi (2110 а/м), идущие практически вровень.

В апреле пьедестал почета немного изменился: бессменным лидером остался бренд Toyota (1795 а/м), на второе место вырвался Volkswagen (819 а/м), на третьем оказался BMW (741 а/м), а пятерку рейтинга замкнули Hyundai (658 а/м) и Mercedes (638 а/м).

Лидерство Тoyota при этом вполне логично: в апреле четыре места из пяти в топе моделей, лидирующих по количеству регистраций, заняли именно модели бренда — Toyota Camry (345 а/м), Toyota RAV4 (333 а/м), Toyota Land Cruiser (297 а/м) и Toyota Land Cruiser 300 (233 а/м). Пятое место в этом рейтинге — у внедорожника Hyundai Santa Fe. Таким образом, очевидно, что в регистрациях ТС, ввезенных по параллельному импорту, преобладают модели верхнеценового сегмента.

Также стоит отметить, что подавляющий объем регистраций стабильно приходится на машины SUV-сегмента. В апреле текущего года в России был зарегистрирован 5751 ед. внедорожников и кроссоверов или 65% ТС, импортированных по параллельному каналу поставок. А основной объем регистраций пришелся на машины с бензиновыми и дизельными моторами: количество таких автомобилей по данным за апрель составило 5362 (61%) и 1980 (22%) единиц соответственно. Количество «чистых» электромобилей в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, пока не высоко (третье место и 6,2% от всех регистраций за апрель). Однако, как показывает статистика, число электромобилей стабильно растет на протяжении первых четырех месяцев 2023 года: с января по февраль их количество увеличилось с 272 до 339 а/м, а с марта по апрель — с 424 до 546 а/м.

Большинство «серых» авто ввозятся в Россию напрямую, преимущественно на частных лиц и остаются в ЦФО

Автомобили, поступающие к нам в рамках параллельного импорта, в основном завозятся напрямую в страну. Именно Россия как страна ввоза в таможенный союз лидирует по количеству импортированных ТС. Регистрации таких машин стабильно росли с начала года и достигли в апреле отметки в 3607 а/м (2081 а/м — в январе). На втором месте – Казахстан, через который по этому каналу во второй весенний месяц было ввезено 2336 а/м (1821 а/м в январе), и Белоруссия -1252 а/м в апреле по сравнению с 633 а/м в январе.

Примечательно, что половина импортируемых таким образом машин остается в Центральном федеральном округе. Так, за январь-апрель 2023 года в ЦФО было зарегистрировано 12 680 таких машин, и в течение этого периода от месяца к месяцу число регистраций стабильно увеличивается. Этот тренд можно объяснить тем, что центральный регион — это наиболее крупный по емкости продаж авторынок страны. С солидным отставанием от него идут Приволжский и Сибирский федеральные округа, где за первые четыре месяца 2023 года было зарегистрировано 3458 и 3508 таких ТС.

Статистика по регистрациям автомобилей, поступивших по параллельному импорту в страну, показывает, что подавляющая доля этих машин ввозится на частных лиц. Регистрации таких автомобилей достигли 21 223 а/м за период с января по апрель включительно. В то время как количество машин, ввезенных за этот период юрлицами, составило в 3 раза меньше – 6 864 а/м.

«Доминирование доли зарегистрированных ТС, ввезенных на физлица, говорит о том, что налоговая нагрузка на них заметно меньше, чем на юридических лиц. И даже те условия, которые юрлица могут получить при покупке автомобиля за границей, не перевешивают ту выгоду, которую при в этом получают физлица. Именно поэтому в регистрациях автомобилей, поступивших в страну по параллельному импорту, преобладают машины, ввезенные на «частников», — прокомментировал Олег Мосеев.