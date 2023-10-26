Доля контрафактного автомобильного масла в России достигла 30-50%

Российский рынок заполнен контрафактным автомобильным маслом, об этом «Известиям» рассказали в Союзе автосервисов. Член правления организации Илья Плисов оценил долю такого продукта в 30-50%.

Моторные масла есть в списке товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, в том числе такие популярные марки, как Castrol, Shell, Total.

«Однако, параллельного импорта масел в серьезных объемах нет», — рассказал Илья Плисов.

По его словам, ни один склад импортеров этой продукции не имел запасов масла на несколько лет, а это означает, что запасы давно закончились.

В сети станций техобслуживания Fit Service согласились с оценкой Союза автосервисов. В 2000–2021 годах доля поддельного моторного масла на российском рынке достигала 10–15%, а с начала 2022 года выросла до 30%, отметила директор сети Татьяна Овчинникова.

В 2021 наиболее популярными марками моторных масел среди водителей были Mobil, Toyota, Castrol, NGN, Shell, BARDAHL и Liqui Moly. Многие из них до сих пор можно встретить в магазинах, однако подлинные гарантии качества такой продукции сегодня дать никто не сможет, сказала она.

«Владельцы марок, ушедшие с рынка, не предъявляют никаких претензий, потому что им это неинтересно. В результате получается такая ситуация, что те, кто должен заботиться об отсутствии контрафакта на рынке, пропали», — посетовал Илья Плисов.