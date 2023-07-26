Долгожительница из Касимова отметила 95-летие

Жительнице Касимова Александре Михайловне Крашенинниковой исполнилось 95 лет. Сегодня пенсионерку поздравил с юбилеем заместитель главы муниципального образования, председателя Касимовской городской Думы Дмитрий Детинов. Об этом сообщил сайт городской Думы.

Александра Михайловна родилась 26 июля 1928 года в селе Высокие Поляны Пителинского района Рязанской области, училась в Касимовском педагогическом училище. В годы Великой Отечественной войны работала на лесозаготовках: возили из леса бревна, чтобы отапливать учебные заведения города, а также помогали сельским жителям заготавливать дрова для ферм и сельских школ. После окончания педучилища уехала по распределению в Красноярск работать учителем начальных классов. Через год вернулась на родину, вышла замуж, родила сына.

Более 30 лет Александра Михайловна проработала воспитателем в детском саду.