Долгострой ЖК «Есенин» в Рязани обещают сдать к концу года

Компания-застройщик собирается сдать ЖК «Есенин» в Рязани до конца 2023 года, сообщает ГТРК «Ока».

По данным журналистов, для достройки компания привлечёт собственные средства. Контролирует ситуацию после распоряжения главы ведомства Александра Бастрыкина Следственный комитет.

Дом на Окском проезде Рязани должны были сдать полтора года назад — в декабре 2021 года. Но возникли проблемы.

— Сначала пандемические процессы, потом, в 2021 году, резко взлетели цены, — рассказал журналистам Аркадий Никифоров, представитель ООО «Центрстрой».

В понедельник строители должны представить сотрудникам регионального Минстроя «дорожную карту». Специалисты отмечают: фронт работ — внушительный. Необходимо провести остекление дома, отремонтировать подъезды, установить котлы, благоустроить территорию.