Долги с граждан смогут взыскивать без участия судебных приставов

С 20 июня вступают в силу новые механизмы работы Федеральной службы судебных приставов, – пишет «Коммерсант». Исполнительное производство в отношении должников можно будет открывать автоматически. Также без участия сотрудников ведомства могут снять ограничения, если гражданин оперативно оплатил задолженность.

Это поможет избежать, к примеру, «сюрпризов» в аэропорту, когда неожиданно выясняется, что выезд за рубеж гражданину запрещён из-за долгов. По мнению экспертов, новый порядок позволит не допустить коррупции.

Для возбуждения производства ФССП сможет использовать специальную информационную систему. По истечении 60 дней, отведённых, к примеру, на оплату штрафа за нарушение ПДД, информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются сведениями об автовладельце. После этого поступит запрос в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Исполнительное производство откроют, если не будет данных об оплате в течение трёх дней. Источник издания отметил, что фактически новая схема начнёт действовать позже, когда ФССП, ГИБДД и Федеральное казначейство согласуют порядок информационного взаимодействия.

Поправки также предусматривают более оперативное получение приставами сведений о неплательщике. Операторов связи обяжут предоставить ФССП номера телефонов должника в течение суток с момента запроса.

Нововведение должно решить и проблему однофамильцев нарушителей, которых ошибочно записывали в должники. Отныне ФССП не будет возбуждать дела, если в документах нет хотя бы одного идентификатора — паспорта, СНИЛС или ИНН.