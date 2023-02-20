Понедельник, 20 февраля, 2023
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Долги россиян за вывоз мусора превысили 90 млрд рублей

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Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

Долги россиян за вывоз мусора превысили 90 млрд рублей, говорится в материалах РЭО, с которыми ознакомились «Известия». Как сообщил источник, 17 февраля экологический оператор разослал эти данные в профильные ведомства для проработки федеральной схемы обращения с ТКО и повышения эффективности собираемости платежей.

«У ряда регоператоров имеются трудности с собираемостью платежей, и она не превышает 50%», — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Депутат добавил, что у большинства региональных операторов этот показатель составляет более 90%. Как указано в материалах РЭО, наилучшая собираемость сегодня у Саратовской, Магаданской и Ивановской областей (более 100%), худшие результаты — у Ингушетии, Дагестана и Хабаровского края (менее 70%).

Собираемость платежей растет — по итогам 2022 года она составила 91,6%, рассказал «Известиям» глава РЭО Денис Буцаев. В 2019 году она составляла 77,7%, в 2020-м — 85,7%, в 2021-м — 90,7%, добавил он. Объем задолженности на конец 2020 года составил 55,5 млрд рублей, в 2021-м — 68,7 млрд, в 2022-м — 90,9 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Подотходный сбор: долги россиян за вывоз мусора превысили 90 млрд рублей

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