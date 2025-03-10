Чтобы восполнить недостаток витаминов весной, стоит включить в рацион квашеную капусту. Она богата витамином C, пробиотиками и другими полезными веществами, необходимыми для укрепления здоровья, рассказала NEWS.ru врач-методист Эвелина Овнанян.

По словам медика, в это время года организм особенно уязвим: снижается иммунитет, обостряются хронические заболевания. Поэтому важно получать достаточное количество витаминов и микроэлементов.

Весной организм ослаблен после зимы, защитные силы снижаются, возрастает риск вирусных инфекций. Чтобы поддержать иммунитет, укрепить нервную систему и сохранить бодрость, необходимо достаточное поступление витаминов D, C, группы B, а также цинка и магния. Фрукты и ягоды богаты витамином C, но весной его содержание в них невелико. Зато в квашеной капусте витамин присутствует в большом количестве. Кроме того, она содержит пробиотики — полезные бактерии, пребиотики — волокна, которые способствуют их росту, и постбиотики — вещества, выделяемые бактериями в процессе жизнедеятельности, пояснила специалист.

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Овнанян также отметила, что ранней весной сложно получить достаточное количество витамина D из-за нехватки солнечного света. Чтобы восполнить его дефицит, она порекомендовала включить в рацион жирную рыбу, яйца и грибы.

Витамин D синтезируется в коже под воздействием солнца, но весной этого недостаточно. Поэтому его следует получать с пищей.

Витамины группы B содержатся в зернобобовых, продуктах из муки грубого помола, мясе, молочных продуктах, яйцах и орехах. Магний можно найти в зелёных овощах, гречке и морепродуктах. В целом весенний рацион должен быть полноценным и разнообразным, подытожила эксперт.