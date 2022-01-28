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Пятница, 28 января, 2022

Доктор объяснила, когда боль в горле требует срочного вызова врача

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Доктор объяснила, когда боль в горле требует срочного вызова врача

Александр Ильин
Изображение Alexandr Litovchenko с сайта Pixabay

Заслуженный российский врач, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, в каких случаях боль в горле требует немедленного обращения к медикам, пишет «Доктор Питер».

По её словам, за помощью нужно обращаться, если боль в горле сопровождается температурой выше 38,3 градусов, затруднённым дыханием, болью в суставах, ушах.

Кроме того, осмотр врача необходим, если боль держится больше недели, увеличены шейные лимфоузлы. О возможном недуге также говорят отёки на лице, шее. 

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При боле в горле врач посоветовала полоскать его тёплой солёной водой, использовать спрей с анестетиком.

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