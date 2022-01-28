Доктор объяснила, когда боль в горле требует срочного вызова врача

Заслуженный российский врач, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, в каких случаях боль в горле требует немедленного обращения к медикам, пишет «Доктор Питер».

По её словам, за помощью нужно обращаться, если боль в горле сопровождается температурой выше 38,3 градусов, затруднённым дыханием, болью в суставах, ушах.

Кроме того, осмотр врача необходим, если боль держится больше недели, увеличены шейные лимфоузлы. О возможном недуге также говорят отёки на лице, шее.

Реклама

При боле в горле врач посоветовала полоскать его тёплой солёной водой, использовать спрей с анестетиком.